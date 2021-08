Sputnik V soll Russen nach Thailand bringen

BANGKOK: Noch in diesem Jahr hofft die thailändische Tourismusbehörde (TAT) auf 500.000 russische Besucher, nachdem der russische Impfstoff Sputnik V für geimpfte ausländische Touristen im Rahmen des Sandbox-Programms genehmigt wurde.

Das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) hat Urlaubern, die mit Sputnik V geimpft sind, den Besuch von Sandbox-Destinationen erlaubt. Neben den 20 Millionen Menschen in Russland, die mit Sputnik V geimpft wurden, haben weltweit mehr als 3,7 Milliarden Menschen in 69 Ländern diesen Impfstoff erhalten, darunter auch Vietnam, sagte TAT-Gouverneur Yuthasak Supasorn. Die TAT wird sich mit Fluggesellschaften in Verbindung setzen, um Linienflüge nach Phuket zu arrangieren, da russische Touristen meist Einzelreisende sind, die ihre Tickets selbst buchen.

Die TAT wird ihre Gespräche mit Vietnam, Hongkong, Singapur und Südkorea über Reiseblasen fortsetzen und gleichzeitig nach potenziellen Gebieten in der östlichen Region suchen, die sich dem Sandbox-Programm anschließen könnten, wie Koh Larn in Pattaya sowie Koh Chang und Koh Kood in der östlichen Provinz Trat.