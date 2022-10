Von: Björn Jahner | 26.10.22

BANGKOK: Schlechte Nachricht für Urlauber, die ihre Expat-Freunde in Thailand mit Fleischwaren aus der fernen Heimat beglücken möchten. So hatte am Sonntag ein Spürhund neun Kilogramm Schweinefleischwürste im Koffer eines Passagiers gefunden, der mit einem Flug aus Hanoi, Vietnam, am Suvarnabhumi International Airport ankam.

Die illegale Einfuhr wurde von einem fleißigen Beagle der Quarantäne- und Inspektionshundeeinheit des Ministeriums für Viehzuchtentwicklung entdeckt. Die Würste, auch „Moo Yor“ genannt, wurden umgehend beschlagnahmt.

Die Einfuhr von Fleischerzeugnissen ohne Genehmigung ist im Rahmen der Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) gemäß Abschnitt 31 des Tierseuchenbekämpfungsgesetzes von 2015 verboten.

Sollte sich die ASP in Thailand ausbreiten, könnte sie der Schweinefleischindustrie und der Wirtschaft des Landes insgesamt großen Schaden zufügen.

Von der beschlagnahmten Wurst wurden Proben entnommen und untersucht.

Über den Passagier, der das Gepäck für den Flug gebucht hatte, wurden keine Angaben gemacht.