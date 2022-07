BANGKOK: Nach Angaben der stellvertretenden Regierungssprecherin Traisuree Taisaranakul verzeichnete der internationale Flughafen Suvarnabhumi in den ersten drei Tagen seit der Aufhebung der „Thailand Pass“-Pflicht am 1. Juli 2022 einen sprunghaften Anstieg der Ankünfte aus dem Ausland.

Am Freitag stieg die Zahl der Flüge nach Suvarnabhumi auf 140 mit 27.642 Passagieren. Am Samstag gab es 134 Flüge mit 27.147 Passagieren an Bord, und gestern (3. Juli 2022) verzeichnete der Flughafen 150 ankommende Flüge mit 28.910 Passagieren.

Khun Traisuree informierte, dass die Ankunftszahlen einen Anstieg gegenüber dem letzten Monat darstellen, in dem durchschnittlich 130 Landungen pro Tag mit 23.000 bis 24.000 Passagieren verzeichnet wurden.

Der Anstieg deckt sich mit der Schätzung des Ministeriums für Tourismus und Sport, dass die Zahl ausländischer Ankünfte bald die 30.000-Personen-Marke pro Tag übersteigen könnte, erklärte Khun Traisuree. Sie fügte hinzu, dass das Ministerium auch mit einer Verdoppelung der Ankunftszahlen während der touristischen Hochsaison ab Oktober rechnet.

Die International Air Transport Association (IATA) hat prognostiziert, dass die Zahl der Flugreisenden nach Thailand in diesem Jahr 10 Millionen überschreiten könnte.

Unterdessen startet die Regierung am Montag (4. Juli 2022) auf dem Suvarnabhumi International Airport die Event-Kampagne „Thailand Moving Together“, mit der das Land signalisieren will, dass das Königreich bereit ist für die Rückkehr internationaler Touristen.

Die Auftaktveranstaltung, bei der der stellvertretende Premierminister und Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul den Vorsitz führt, wird gemeinsam vom Gesundheitsministerium, dem Verkehrsministerium und dem Ministerium für Tourismus und Sport organisiert. Es ist der erste öffentliche Auftritt des Gesundheitsministers, nachdem er sich auf einer Europareise mit Covid-19 infiziert hatte.

Der stellvertretende Pheu-Thai-Parteivorsitzende Yutthapong Charasathien behauptete am Sonntag (3. Juli 2022), dass die tägliche Zahl der Covid-19-Fälle zu niedrig angegeben werde und dass einige Impfstoffe für politische Zwecke missbraucht würden.

Wie das Gesundheitsministerium gestern mitteilte, wurden in den letzten 24 Stunden 2.328 neue Infektionen und 19 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 registriert.