Von: Björn Jahner | 28.03.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Einzelhandelspreise für Benzin und Diesel werden während der langen Songkran-Feiertage unverändert bleiben, versprach PTT Plc-Präsident Auttapol Rerkpiboon am Dienstag (28. März 2023).

Sollten die weltweiten Ölpreise vor den langen Feiertagen sinken, werde die PTT ihre Verkaufspreise entsprechend senken, sagte er.

Die Songkran-Feiertage fallen normalerweise auf den 13. bis 15. April, aber da der 15. April in diesem Jahr ein Samstag ist, wurde der Montag als Ersatzfeiertag festgelegt. Somit dauern die Songkran-Feiertage in diesem Jahr fünf Tage.

Was die Geschäftsaussichten der PTT in diesem Jahr betrifft, so sagte Khun Auttapol, dass er erwartet, etwas weniger als die 3 Billionen Baht zu verdienen, die sein Unternehmen im letzten Jahr verdient hat.

Khun Auttapol sagte, dass die geringfügig niedrigeren Einnahmen möglicherweise auf die weltweit sinkenden Ölpreise zurückzuführen sind, die die Einzelhandelspreise im Land senken werden. Er erwarte, dass der durchschnittliche globale Ölpreis in diesem Jahr bei 80 US-Dollar pro Barrel liegen werde, verglichen mit durchschnittlich 96 US-Dollar pro Barrel im vergangenen Jahr, so Khun Auttapol.

Der Vorstandsvorsitzende fügte hinzu, dass PTT in diesem Jahr voraussichtlich fünf Investitionsverträge abschließen und rund 30 Milliarden Baht in diese Verträge investieren wird.