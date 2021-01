Foto: The Nation

BANGKOK: Die Polizei hat vier Personen festgenommen, die verdächtigt werden, am späten Samstagnachmittag eine Ping-Pong-Bombe auf der Rama IV Road in der Nähe des Gebäudekomplexes Samyan Mitrtown, dem Ort einer Versammlung von Pro-Demokratie-Demonstranten, geworfen zu haben. Vier Personen wurden bei dem Vorfall verletzt - zwei Polizeibeamte, ein Zivilist und ein Reporter.

Die vier Verdächtigen - zwei Männer und zwei Frauen - wurden kurz nach der Explosion gegen 18 Uhr verhaftet. Zehn Demonstranten hatten sich gegenüber dem Chamchuri-Platz versammelt. Sie forderten die Freilassung ihrer Freunde, die in Pathum Thani wegen verschiedener Vergehen im Zusammenhang mit Protesten gegen Thailands drakonisches Gesetz gegen Majestätsbeleidigung festgehalten werden.

Am Victory Monument nahm die Polizei zwei Anführer der pro-demokratischen Gruppe „Guard Plod Aek“ fest. Die Gruppe hatte sich Samstagnachmittag am Denkmal versammelt, um ihre Kritik am Premierminister auf ein 112 Meter langes Stoffbanner zu schreiben. Die verhafteten Demonstranten wurden zur Polizeistation Phya Thai gebracht und dort wegen Verstoßes gegen die Notstandsverordnung und das Gesetz über übertragbare Krankheiten angeklagt.