Foto: The Nation

SURAT THANI: Ein Bombentrupp hat am Donnerstag vergeblich nach drei Sprengsätzen in einer Gipsgrube gesucht, in der ein Tag zuvor ein Sprengsatz versehentlich explodiert war und einen Ingenieur getötet hatte.

Der 43-jährige Mitarbeiter von Akkaraphat Mining hatte in der Mine vier Sprengsätze zünden wollen, als der Unfall geschah. Er war die einzige Person, die über den Standort aller Sprengsätze Bescheid wusste. Die Polizei schaffte es am Donnerstag, Baggerlader aus dem Inneren der Mine zu entfernen, schaffte es jedoch nicht, die Bohrinsel und zwei weitere Tieflöffelbagger zu bergen, weil sie in der Nähe des Explosionsstandortes standen. Oberst Panumart Pattanarat, Chef des Bombentrupps, hatte den Besitzer des Unternehmens angewiesen, die beiden Bagger nicht zu entfernen, aus Angst, dass Funken von den Triebwerken eine Explosion verursachen könnten. Surat Thanis Gouverneur Wutchawut Jintoh glaubt, dass der tödliche Unfall möglicherweise durch das Mobiltelefon des Ingenieurs verursacht wurde. „Jemand hat ihn vielleicht angerufen und den Sprengstoff gezündet“, sagte der Gouverneur.