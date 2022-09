Von: Björn Jahner | 08.09.22

BANGKOK: Gute Nachricht für die Einwohner Bangkoks – Ein Teil des Zugdepots in Huai Khwang der Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA) soll für 33,5 Millionen Baht in ein Sportzentrum umgewandelt werden. Dies wurde am Dienstag auf einer Kabinettssitzung beschlossen, informierte Regierungssprecherin Traisulee Taisaranakul.

Der Plan sieht vor, dass die Sports Authority of Thailand (SAT) ein Stück Land von insgesamt 466 Quadratwah (1.867 qm) von der MRTA für 124.290 Baht pro Monat pachtet. Das Grundstück ist Teil des 160 Rai großen Zugdepots im Bangkoker Stadtteil Huai Khwang.

Die SAT wird mit einem Budget von 33,5 Millionen Baht ein Sportzentrum für Jugendliche aus den umliegenden Gemeinden bauen, das einen Spielplatz und Sportplätze umfasst. Die Behörde wird auch für alle Grund- und Gebäudesteuern verantwortlich sein und dafür sorgen, dass der Bau und das Zentrum selbst die Infrastruktur der MRTA nicht beeinträchtigen.

Die Regierungssprecherin fügte hinzu, dass der Mietvertrag keine zeitliche Begrenzung habe, aber die SAT das Grundstück an die MRTA zurückgeben muss, wenn diese es für den Ausbau des Zugbetriebs nutzen wolle.