Von: Redaktion DER FARANG | 16.04.21

Sportfans können ihrem Hobby derzeit fast ausschließlich aus der Ferne nachgehen. Sportvereine mussten vorübergehend ihre Pforten schließen. Ein Training ist nur noch über Video-Tutorials möglich. Auch der Profisport ist von der Ausnahmesituation betroffen. Sportliche Begegnungen finden vor leeren Zuschauerrängen statt. Sportübertragungen im Fernsehen und im Internet ersetzen den Besuch im Stadion oder an anderen Sportstätten. Aufgrund dessen verzeichnen Streamingdienste eine große Anzahl an Neukunden, viele bieten neben einem vielfältigen Film- und und Serienangebot auch Sportevents zur Auswahl.

Wer als Thailandreisender die sportlichen Begegnungen seiner Lieblingsvereine in der Ferne verfolgen möchte, steht bei vielen Sendern und Streamingdiensten vor der Hürde des Geoblockings. Viele Sportübertragungen und ihre Inhalte sind auf in Deutschland situierte Endgeräte beschränken. Es gibt allerdings Möglichkeiten, um Sportstreams auch während eines Auslandsaufenthaltes in Anspruch zu nehmen.

Mit den nachfolgenden technischen Kniffen lässt sich das Geoblocking vieler Anbieter umgehen, um auch während des Thailandaufenthalts in den Genuss der besten Sportübertragungen zu kommen.

Die Livestreams der Sportwettenanbieter nutzen

Sportwetten sind für viele Sportfans schon immer eine interessante Ergänzung zu den großen Begegnungen im Profisport. Mit dem notwendigen Rückzug des Profisports in die digitale Welt hat auch das Interesse am Portfolio der Buchmacher stark zugenommen. Insbesondere neue Sportwettenanbieter haben ihre Services in den vergangenen Monaten stark erweitert und damit auf die wachsenden Anforderungen der Nutzer reagiert.

Ein Feature, das immer mehr Verbreitung findet, sind die Livestreams, die namhafte Buchmacher zu großen sportlichen Begegnungen anbieten. So können Nutzer direkt über das Portal des Sportwettenanbieters nicht nur ihre Wetten platzieren und sich im Liveticker über das sportliche Ereignis informieren, sondern besonders interessante Begegnungen sogar via Livestream mitverfolgen. Wettanbieter reagieren damit auf einen Trend, nach dem Live Wetten inzwischen eine deutlich größere Fangemeinde gewonnen haben als klassische Sportwetten.

Mit den Livestreams direkt über die Anbieterwebsite wird eine Lücke geschlossen, die auch Auslandsreisenden Vorteile bringen kann. Renommierte Sportwettenanbieter haben ihren Sitz in vielen Ländern der Welt und können Livestreams je nach Standort ohne Geoblocking anbieten. Welche Anbieter Livestreams im Repertoire haben und welche Sportarten, Ligen und Events angeboten werden, kann variieren. Ein Blick auf das aktuelle Portfolio der angesagten Sportwettenanbieter lohnt sich aber immer.

Sky Sports in Thailand streamen

Sky Sports gehört seit Jahren zu den Top-Favoriten unter den Pay-TV-Anbietern und steht bei Sportfans besonders hoch im Kurs. Sämtliche Spitzensportler und die Top-Begegnungen im Profisport gastieren bei dem Pay-TV-Anbieter. Leider arbeitet auch Sky in der Regel mit Geoblocking und macht es Reisenden schwer, auf den vollen Programmumfang zuzugreifen. Grundlegend basiert das Geoblocking auf der IP-Adresse des Nutzers, also mit der Adresse, die dem Nutzer vom Provider zugewiesen wird, wenn er sich mit dem Internet verbindet. Die IP-Adresse zeigt an, wo sich der Nutzer während seines Besuches im Internet regional befindet. TV-Sender und Streamingdienste, die ihre Inhalte auf in Deutschland oder in Europa situierte Endgeräte beschränken möchten, bedienen sich der IP-Adresse, um den Zugriff für Nutzer aus anderen Ländern zu sperren.

Eine legale und kostengünstige Lösung für dieses Problem besteht darin, ein VPN (Virtual Private Network) für den Internetzugang zu nutzen. Die meisten Provider eines VPN stellen Nutzern eine größere Auswahl an Servern zur Auswahl zur Verfügung. Wer aus Thailand auf einen VPN zugreift, sollte beim Einwählen also einen Server in einem Land wählen, aus dem die gewünschten Inhalte ohne Zugangsbeschränkung genutzt werden können. Für die Nutzung von Sky Sport empfiehlt es sich also, einen VPN-Provider zu wählen, der einen in Deutschland situierten Server anbietet. Eine Auswahl an seriösen VPN-Providern mit dem entsprechenden Angebot finden Nutzer zum Beispiel auf dem Internetportal „Beste VPN“. Die schnellste Möglichkeit, um sich per VPN über einen deutschen Server einzuloggen, ist ein so genannter Express-VPN. Dafür muss nur die passende Software für das genutzte Betriebssystem beziehungsweise den genutzten Browser installiert werden. Unter dem Menüpunkt „Selected Location“ oder „Ausgewählter Standort“ kann dann ein deutscher Server ausgewählt werden. Schon stehen bei der Einwahl auch die Inhalte von Sky Sport, aber auch von anderen Dienstleistern wie Amazon Prime, Netflix, YouTube und den Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland zur Verfügung.

Livestreams von ARD und ZDF nutzen

Wenn es um Sportübertragungen geht, haben in Deutschland ARD und ZDF immer noch die Nase vorn. Kein anderer TV-Sender, mal abgesehen von Pay-TV, sichert sich mehr Events im Spitzensport für die Exklusivübertragung. Außerdem bieten ARD und ZDF immer ein vielfältiges Zusatzprogramm rund um die eigentliche Sportübertragung, bestehend aus spannenden Moderationen, Kommentaren, Experteninterviews etc.

Echte Sportfans möchten natürlich auch im Ausland nicht auf diesen umfangreichen Service der öffentlich-rechtlichen Sender verzichten. Wer zum Beispiel aus Thailand einschalten möchte, wird allerdings meist enttäuscht. Auch hier schlägt das Geoblocking zu, denn die deutschen Sender möchten ihre Inhalte verständlicherweise nur Zuschauern uneingeschränkt zur Verfügung stellen, die auch einen Beitrag in Form der Rundfunkgebühren leisten. Außerdem erwerben die öffentlich-rechtlichen Sender die Übertragungsrechte für große Sportveranstaltungen üblicherweise nur mit nationaler Beschränkung. Das bedeutet allerdings nicht, dass für deutsche Thailandurlauber der Rundfunkbeitrag im Sande verlaufen muss. Auch das Angebot von ARD und ZDF kann im Ausland trotz Geoblocking in Anspruch genommen werden. Auch hier besteht wieder die Möglichkeit, den Stream über die Internetseiten von ARD und ZDF mit Hilfe eines VPN zu betrachten, wie dies bereits für das Angebot von Sky Sport beschrieben wurde.

Darüber hinaus können Nutzer einen deutschen Proxy-Server nutzen. Hierfür muss ein Add-on auf dem Endgerät installiert werden. Für die Browser Chrome und Firefox steht zum Beispiel das Add-on „FoxyProxy“ zur Verfügung. Auch bei der Einwahl über einen Proxy-Server muss eine deutsche IP-Adresse ausgewählt werden, um das regional beschränkte Angebot der öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland nutzen zu können. Das Computermagazin „Chip“ hat wissenswerte Informationen zu den rechtlichen Grundlagen rund um Proxy-Sperren zusammengestellt.

Innerhalb der EU ist Geoblocking inzwischen übrigens nicht mehr zulässig, wenn es sich um bezahlte Anbieter handelt. Darunter fallen auch die Pay-TV-Angebote von Sky Sport sowie die Programme der öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland, für die Zuschauer mit Wohnsitz in Deutschland Rundfunkgebühren entrichten. Auch Anbieter wie TV Spielfilm bieten Zugriff auf die Inhalte von ARD und ZDF gegen eine monatliche Gebühr. Wer im Urlaub nur für einen begrenzten Zeitraum kostengünstig auf diese Inhalte zugreifen möchte, kann bei vielen bekannten Anbietern auf einen kostenlosen Probemonat zurückgreifen, der allerdings rechtzeitig wieder gekündigt werden sollte, sofern das Angebot nicht weiter genutzt werden soll.