Sportliches Design

Von: Redaktion DER FARANG | 13.10.19

BANGKOK: Der A 200 AMG Dynamic von Mercedes-Benz hat einen turbogeladenen 1,3-Liter-Motor bei 163 PS.

Das Fahrzeug der A-Klasse beschleunigt von 0 auf 100 km/h in 8,1 Sekunden und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 230 km/h. Der neue A 200 AMG Dynamic ist mit seinem sportlichen Design auf junge Fahrer ausgerichtet. Der Flitzer kostet in Thailand kostet 2,49 Millionen Baht.



Günstigere Autos von Mercedes-Benz in Thailand sind derzeit Varianten der A-Klasse der Vorgängergeneration, darunter der CLA 200 Urban (2,14 Mio.), der GLA 200 Urban (2,175 Mio.) und der C 220 Avantgarde (2,379 Mio.). In Thailand angekommen ist zudem die neue Generation des GLE 300D. Der siebensitzige SUV hat einen 2-Liter-Diesel-Turbo-Motor bei 245 PS und steht für 6,06 Millionen Baht bei den Händlern.