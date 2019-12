Sportler holten bei den SEA Games 92 Goldmedaillen

Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 19.12.19

Foto: The Nation

Thailands Sportler haben bei den 30. SEA Games auf den Philippinen die Erwartungen der staatlichen Sportbehörde nicht ganz erfüllt: 250 Goldmedaillen, später wurden die Zahlen 121 und 100 genannt. sollten sie holen, schlussendlich wurden es „nur“ 92 Goldmedaillen, 103 Mal Silber und 123 Mal Bronze – insgesamt 318 Medaillen.

Das reichte nicht zum erhofften ersten Platz in der Medaillenwertung. Diesen belegte das Gastgeberland mit großem Vorsprung: 149 Mal Gold, 117 Silbermedaillen und 121 Mal Bronze – insgesamt 387 Medaillen. Thailand kam nach Vietnam (98/85/105) auf den dritten Platz. Selbst bei Wertung ausschließlich der Disziplinen, die es auch bei den Asian Games und den Olympischen Spielen gibt, kommt Thailand mit 46 Goldmedaillen nur auf Rang drei hinter den Philippinen (55) und Vietnam (53).

Besonders erfolgreich war das Königreich in der Leichtathletik mit 12 ersten Plätzen, elf Mal Silber und 12 Mal Bronze. Dann folgten Taek­wondo (7/3/6), Radfahren 6/1/4), Boxen (5/2/2), Segeln (5/2/2) und Takraw (3/0/0).

Der National Sports Development Fund muss nach dem Bonussystem mehr als 226 Millionen Baht an Sportler, Trainer und Betreuer auszahlen. Für Gold gibt es für jeden Athleten 300.000 Baht, für Silber 150.000 Baht und für Bronze 75.000 Baht. Der größte Betrag geht mit 26 Millionen Baht an die Ruderer und Kanufahrer, wegen ihrer hohen Zahl an Teilnehmern. Dann folgen die Leichtathleten mit mehr als 18 Millionen Baht.

Die nächsten SEA-Games richtet Vietnam im Jahr 2021 aus. Dann wird das Gastgeberland die Medaillenwertung anführen. Denn jeder Ausrichter nimmt in das Sportprogramm lokale, überlieferte Wettbewerbe auf, die in anderen südostasiatischen Ländern kaum und überhaupt nicht bekannt sind. Diese Inflation an Disziplinen bei den SEA Games wird seit Jahren kritisiert, aber nicht abgeschafft.