SPÖ : Parteichef Babler stellt sich Wiederwahl

GRAZ: In Österreich stellt sich der Vorsitzende der sozialdemokratischen SPÖ, Andreas Babler, auf einem Bundesparteitag zur Wiederwahl.

Der 50-Jährige war erst im Juni unter beispiellosen Umständen zum Parteichef avanciert. Beim Parteitag in Linz war laut Auszählung die Mehrheit der 600 Delegierten in einer Kampfabstimmung für den burgenländischen Ministerpräsidenten Hans Peter Doskozil. Zwei Tage später stellte sich heraus, dass die Stimmen vertauscht worden waren und Babler der eigentliche Sieger war. Unter seiner Führung setzt die SPÖ auf Themen wie Erbschafts- und Vermögenssteuer. Das Parteitreffen in Graz mit erneut etwa 600 Delegierten steht unter dem Motto «Zurück zur Gerechtigkeit».