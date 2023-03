SPÖ hoher Favorit bei Landtagswahl in Kärnten

KLAGENFURT: In Kärnten gehen die Uhren anders: Das seit zehn Jahren von der SPÖ regierte Bundesland ist auch eine Hochburg der rechten FPÖ. Die sonst dominante ÖVP spielt nur eine Nebenrolle. Jetzt wird wieder gewählt.

Bei der Landtagswahl im österreichischen Bundesland Kärnten sind die regierenden Sozialdemokraten am kommenden Sonntag großer Favorit. Trotz absehbarer Verluste hat die SPÖ laut Umfragen große Chancen, mit deutlichem Abstand stimmenstärkste Partei zu werden. Seit 2013 stellt die Partei mit dem 64-jährigen Peter Kaiser den Ministerpräsidenten.

2018 hatte die SPÖ fast 48 Prozent erhalten. Ihr Koalitionspartner, die konservative Kanzlerpartei ÖVP, spielt in Österreichs südlichstem Bundesland mit bisher 15 Prozent eine nachrangige Rolle. Die rechte FPÖ sehen Umfragen in ihrem Stammland bei 25 Prozent. Die Grünen und die liberalen Neos waren 2018 an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert und müssen wohl auch diesmal um den Einzug in den Landtag bangen. Wahlberechtigt sind am Sonntag etwa 430.000 Bürger.

Das ländlich geprägte Kärnten ist eine Hochburg der FPÖ. Zu Zeiten des 2008 tödlich verunglückten langjährigen FPÖ-Chefs und Ministerpräsidenten Jörg Haider kamen die Rechtspopulisten dort auf mehr als 40 Prozent der Stimmen. 2018 erreichte die FPÖ 23 Prozent. Der jüngste deutliche Aufwärtstrend der Partei dürfte sich in Kärnten aber nicht in diesem Maß fortsetzen.

Mit dem Team Kärnten tritt nämlich eine weitere Partei an, die gegenüber Zuwanderung kritisch eingestellt ist und eine deutliche Steuerentlastung fordert. «Immer dann, wenn es eine populistische Alternative gibt, wachsen die Bäume der FPÖ nicht in den Himmel», sagt Politikberater Thomas Hofer. Das Team Kärnten wird den Prognosen zufolge auf mehr als zehn Prozent kommen.

Für die SPÖ wird der erwartete Erfolg in Kärnten wohl keine Ruhe auf bundespolitischer Ebene bringen. «Die Parteispitze im Bund wird daraus keinen Schwung erfahren», ist sich Hofer sicher. Seit langem wird in der SPÖ diskutiert, ob Parteichefin Pamela Rendi-Wagner die richtige Spitzenkandidatin für die im Herbst 2024 geplante Nationalratswahl ist. Spätestens nach der nächsten Landtagswahl im Bundesland Salzburg am 23. April wird erwartet, dass die SPÖ die personellen Weichen stellt.