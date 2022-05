Spitzenkandidaten zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein

KIEL: Das sind die wichtigsten Spitzenkandidaten der Parteien für die Landtagswahl am 8. Mai im deutschen Bundesland Schleswig-Holstein:

DANIEL GÜNTHER (CDU) - Langstreckenläufer mit Amtsbonus

Der Ministerpräsident ist der Erfolgsgarant für seine Partei. Sie setzt im Wahlkampf ganz auf ihn. Günther (48) ist populär wie kein anderer Regierungschef in Deutschland. Er hielt die Koalition aus CDU, Grünen und FDP seit 2017 maßgeblich zusammen, bewährte sich als Konfliktmanager. Nach seiner Wahl 2017 etablierte er sich rasch in der Riege der CDU-Ministerpräsidenten. Seine Ausdauer hilft ihm als Langstreckenläufer wie als Politiker. Günther war CDU- Landesgeschäftsführer (2005 bis 2012), kam 2009 in den Landtag, wurde 2014 Fraktionschef und Ende 2016 Landesvorsitzender. Der gebürtige Kieler lebt mit Ehefrau Anke und zwei Töchtern in Eckernförde.

THOMAS LOSSE-MÜLLER (SPD) - Ex-Grüner mit Bekanntheitsdefizit

Regierungserfahrung bringt der 49-Jährige aus der Vorgängerregierung von SPD, Grünen und SSW (2012-2017) mit. Als Chef der Staatskanzlei und zuvor Finanzstaatssekretär gehörte der Vater von zwei Töchtern aber noch den Grünen an. Erst 2020 wurde er Sozialdemokrat. Im Land ist der Hobby-Vogelkundler noch weitgehend unbekannt. Im Wahlkampf setzt er auf Themen wie sozialer Wohnungsbau, Kostenlos-Kita und Tariftreue. Vor dem Wechsel in die Politik arbeitete der Volkswirt für die Deutsche Bank und die Weltbank, nach dem Regierungswechsel hin zu Jamaika als Unternehmensberater. Auch wegen dieser Auszeit von der Politik kam seine Berufung zum Spitzenkandidaten überraschend.

MONIKA HEINOLD (GRÜNE) - Finanzexpertin mit sozialer Ader

Seit 2012 ist sie Finanzministerin - erst in einer Koalition mit SPD und SSW, nun im Jamaika-Bündnis mit Regierungschef Daniel Günther von der CDU und der FDP. Bei aller Ausgabendisziplin hat die gelernte Erzieherin (63) das Soziale im Blick. «Klimaschutz, Bildungspolitik und Steuerpolitik sind eine Frage der Generationengerechtigkeit», schreibt sie auf ihrer Homepage. Heinold gilt als versierte Finanzexpertin, die ihre Ziele mit geduldiger Durchsetzungsfähigkeit verfolgt. Sie führt die Nord-Grünen gemeinsam mit Landtagsvizepräsidentin Aminata Touré in die Wahl. Ihr großes Ziel: Heinold will erste grüne Ministerpräsidentin werden.