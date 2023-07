Spirituelle Ladestationen fÃ¼r Elektroautos

Von: Björn Jahner | 20.07.23

Foto: The Nation

SAMUT SONGKHRAM: Im idyllischen Bezirk Amphawa in Samut Songkhram in der Zentralregion von Thailand hat der Wat Intharam einen bedeutenden Schritt in Richtung umweltbewusster Mobilität gemacht. Drei hochmoderne Ladestationen für Elektrofahrzeuge wurden auf dem Parkplatz vor der Hauptkapelle des Tempels installiert. Gläubige und Besucher können diese Lademöglichkeiten noch bis zum nächsten Monat kostenfrei nutzen.

Die Einweihung und Segnung der Ladestationen fand am Dienstag (18. Juli 2023) statt und war ein bedeutendes Ereignis für die buddhistische Gemeinschaft. Der hochangesehene Abt Phra Khru Pisit Prachanart, der auch als stellvertretender Leiter des Klosterbezirks fungiert, leitete das feierliche Ritual, bei dem die Ladegeräte rituell gesalbt wurden. Während fünf Mönche Gebete sangen, wurden die Ladestationen gesegnet, um den Gläubigen zusätzliche spirituelle Unterstützung zu bieten, wenn sie ihre elektrischen Fahrzeuge aufladen.

Foto: The Nation

Abt Phra Khru Pisit Prachanart betonte die Bedeutung der Reduzierung von Emissionen und des Einsatzes sauberer Energiequellen. Der Tempel erkannte, dass es an öffentlichen Ladestationen mangelte, und beschloss deshalb, aktiv zu helfen, indem er drei universelle AC-Ladestationen mit Typ-2-Ladeköpfen installierte.

Die Ladestationen, die eine Ladekapazität von 7,4 Kilowattstunden aufweisen, unterstützen etwa 95 Prozent der auf dem Markt erhältlichen Elektrofahrzeuge. Dies ermöglicht den Gläubigen, ihre Fahrzeuge während der dreimal täglich stattfindenden Gebetsrunden kostenfrei aufzuladen.

Foto: The Nation

Die großzügige Spendenbereitschaft der thailändischen Anhänger des Tempels hat es ermöglicht, nicht nur die EV-Ladestationen zu installieren, sondern auch das örtliche Amphawa Hospital zu unterstützen. Der Tempel spendete 1,5 Millionen Baht, um ein Solarpanel-System zu installieren, mit dem das Krankenhaus bis zu 30.000 Baht pro Monat an Stromkosten einsparen kann.

Diese Initiativen zeigen, dass der Wat Intharam nicht nur ein Ort des Gebets und der Besinnung ist, sondern auch eine aktive Rolle in der Förderung nachhaltiger Technologien und Umweltschutzmaßnahmen einnimmt. Besucher und Gläubige können diese Angebote noch bis zum 12. August 2023 in Anspruch nehmen, bevor ein geringer Betrag für die Nutzung der Ladestationen erhoben wird. Der Tempel hat somit ein leuchtendes Beispiel gesetzt und zeigt, wie sich religiöse Institutionen aktiv für eine grünere Zukunft engagieren können.