Von: Christiane Oelrich (dpa) | 11.04.19

ZÜRICH (dpa) - In Deutschland bringt ein Stuttgarter Anwalt Ermittlungen in einem der größten Steuerskandale des Bundesrpublik ins Rollen. In der Schweiz steht er deshalb wegen Wirtschaftsspionage vor Gericht. Nun kommt das Urteil.

Ein reiches Schweizer Bankhaus und ein geprellter deutscher Milliardär. Konspirative Treffen «hinter verschlossener Weinkellertüre» und Spionagevorwürfe. Versprechen von Millionengagen und anonym hinterlegte Dokumente. Das liest sich wie die Zutaten für einen spannenden Wirtschaftskrimi. Für drei wegen Wirtschaftsspionage in Zürich angeklagte Deutsche ist es aber bittere Realität.

Vor dem Richter steht der Stuttgarter Anwalt Eckart Seith, der in Deutschland Ermittlungen in einem der wohl größten Steuerskandale der Bundesrepublik ins Rollen brachte. Für die Schweizer hat er aber Wirtschaftsspionage begangen. Er soll die Schweizer Bank J.Safra Sarasin ausspioniert und sich mithilfe von zwei mitangeklagten deutschen Komplizen vertrauliche Bankdokumente besorgt haben. Deshalb soll er dreieinhalb Jahre ins Gefängnis, ohne Bewährung. Seith wies die Vorwürfe einer strafbaren Handlung beim Prozessauftakt Ende März zurück. An diesem Donnerstag soll das Urteil kommen.

Die Anklageschrift hat Drehbuchcharakter: «Im März 2013 trafen sich die Beschuldigten (...) in Schaffhausen im Untergeschoss des Restaurants (...) hinter verschlossener Weinkellertüre. Die drei Beschuldigten waren alleine. Nach zehn Minuten war man per Du.»

Bei dem Steuerskandal geht es um Cum-Ex-Geschäfte, bei denen Banken, Anlageberater und Kunden Gewinne auf Kosten der Steuerzahler machten. Bevor die Gesetzeslücke, die das möglich machte, 2012 geschlossen wurde, ließen sich Fonds mithilfe von raffinierten Aktientransaktionen rund um den Dividendenstichtag Kapitalsteuern erstatten, die sie nie gezahlt hatten.

Seith nennt als Verlust einen dreistelligen Millionenbetrag, aber in Medienberichten war unter Berufung auf das Bundesfinanzministerium auch schon von mehr als fünf Milliarden Euro Schaden die Rede.

Seith rutschte in die Rolle des Aufklärers durch einen Prozess, den er für den Drogerie-Unternehmer und Milliardär Erwin Müller führte. Der hatte 45 Millionen Euro in Fonds mit Cum-Ex-Geschäften verloren, die ihm die Sarasin-Bank angedient hatte. Er klagte. Seith erstritt 2017 vollen Schadenersatz, weil er nachwies, dass die Bank Müller über die Risiken nicht aufgeklärt hatte. Er legte interne Dokumente der Sarasin-Bank vor, die ihm, wie er sagt, anonym zugespielt wurden.

Für die Schweizer geht es in dem Prozess nicht um eine Bewertung der Cum-Ex-Geschäfte, sondern um das Bankgeheimnis - seit Jahren ein Reizthema zwischen den Nachbarländern. Jahrelang haben sie die Schotten dicht gemacht, wenn Steuerfahnder auf der Suche nach Millionenvermögen waren, die Deutsche am Fiskus vorbei über die Grenze geschafft hatten. Die EU drohte mit einer schwarzen Liste, auf der die Schweiz als Steueroase landen könnte. Als sie das Bankgeheimnis bei Steuerhinterziehung deshalb lüftete, brüstete sich der damalige deutsche Finanzminister Peer Steinbrück 2009, man müsse den «Indianern» eben mit der Kavallerie drohen, damit sie spurten. Diese Verbalattacke haben die Schweizer bis heute nicht verziehen.

Dass deutsche Steuerfahnder weiter CDs mit vertraulichen Bankkundendaten kauften, um deutschen Steuersündern auf die Schliche zu kommen, empört die Schweizer ebenfalls. Sie machten gemeinsame Sache mit Datendieben, schäumen sie. Die Schweizer spionierten ihrerseits die deutschen Steuerfahnder aus, die an dem CD-Kauf beteiligt gewesen sein sollen. Der Spion flog aber auf und wurde 2017 in Frankfurt zu einer Bewährungsstrafe von fast zwei Jahren verurteilt.

Und nun der Fall Seith. Für den Anwalt heiligt der Zweck die Mittel: Er habe illegale Machenschaften der Bank aufgedeckt. «Gibt das Schweizer Recht der Privatklägerin Safra-Sarasin das Privileg, ihre ausländischen Bankkunden mit falschen Angaben betrügerisch um Millionen zu schädigen?», fragte er bei Prozessauftakt am 26. März.

Die Staatsanwaltschaft sieht es anders. Es gehe in diesem Prozess nicht um die Beurteilung der Cum-Ex-Geschäfte, sondern einzig darum, dass Seith die Bank ausspioniert habe, sagte Staatsanwalt Maric Demont. Für ihn ist der Tatbestand eindeutig: Wirtschaftsspionage.