Von: Redaktion DER FARANG | 10.09.18

BANGKOK: Ein thailändischer Film, der die Geschichte der Such- und Rettungsaktion in der Höhle Tham Luang in Chiang Rai erzählt, soll ab November gedreht werden.

Den Film produziert Tom Waller, ein thailändischer Filmemacher irischer Abstammung, mit dem Titel „Nang Non“ in Thai und „The Cave“ in Englisch. Der Regisseur und Produzent sprach mit der „Bangkok Post“ auf dem Toronto International Film Festival, wo er das Projekt vorstellte. „Nang Non“ ist nach dem Namen der Bergkette in Chiang Rai betitelt, wo die 12 jugendlichen Fußballspieler und ihr Trainer vom 23. Juni bis 10. Juli gefangen waren. Waller sagte, der erste Entwurf des Drehbuchs sei fertig, und im Oktober würden sie anfangen, Sets zu bauen. Der Film werde sich auf die stillen Helden konzentrieren. Es werde vier oder fünf Hauptcharaktere geben, basierend auf thailändische und internationale Freiwillige. Waller hat kürzlich Jim Warny interviewt, einen in Irland lebenden Höhlentaucher, der von der irischen Presse zum „Helden“ erklärt wurde.