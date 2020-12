BANGKOK: Menschen weltweit können nach Angaben der staatlichen Tourismusbehörde (TAT) jetzt das neue Spezial-Touristenvisum (STV) beantragen. Ursprünglich war das Visum nur für Reisende aus Ländern gedacht, die als „geringes" und „mittleres Risiko" für die Ausbreitung von Covid-19 gelten.

Das Visum erlaubt einen 90-tägigen Aufenthalt, der zweimal um jeweils 90 Tage verlängert werden kann. Das Visum kostet 2.000 Baht und jeweils 2.000 Baht pro Verlängerung. Touristen, Geschäftsreisende, Investoren und Besatzungen ausländischer Yachten sind für das STV berechtigt.

Reisende müssen aber immer noch nach ihrer Ankunft in Thailand 15 Tage in Quarantäne. Sie benötigen einen Nachweis über ihre langfristige Unterkunft oder ihren Wohnsitz in Thailand, wie z.B. eine Hotelreservierung, einen Mietvertrag oder Dokumente über den Besitz von Eigentumswohnungen. Reisende benötigen außerdem eine Kranken- und Reiseversicherung sowie ein gültiges ärztliches Zertifikat Fit to Fly. Reisende können das spezielle Touristenvisum nur bei einer thailändischen Botschaft oder einem Konsulat in ihrem Herkunftsland beantragen.