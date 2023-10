BANGKOK: Der Oberste Gerichtshof plant die Schaffung eines Berufungsgerichts für Drogendelikte, um die zügige Sperrung von Vermögenswerten von Drogenkartellen zu beschleunigen. Diese Ankündigung erfolgte nach einem Besuch des stellvertretenden Premierministers Somsak Thepsutin beim Obersten Gerichtshof, bei dem er Anocha Chevitsophon zur Amtseinführung als Präsidentin des Obersten Gerichtshofs gratulierte.

Während des Treffens bat der stellvertretende Premierminister Anocha um ihre Expertise bei der Entwicklung von Leitlinien zur Bewältigung von Drogenfällen, die derzeit mehr als 85 Prozent der Insassen inhaftierter Personen ausmachen. Somsak erklärte, dass die Regierung bestrebt sei, diese Zahl zu reduzieren, indem sie sich auf die unverzügliche Beschlagnahmung von Vermögenswerten der Drogenkartelle konzentriert, sobald Verdächtige verhaftet werden. Die Kategorisierung der Fälle erleichtert den Behörden die beschleunigte Sperrung dieser Vermögenswerte, wie im neuen Drogengesetz hervorgehoben wird. Somsak betonte, dass die Sperrung von Vermögenswerten eine bewährte Methode zur Bekämpfung von Drogenkartellen sei.

Während seiner Amtszeit als Justizminister im letzten Jahr wurden Vermögenswerte im Wert von über 30 Milliarden Baht eingefroren, verglichen mit 900 Millionen Baht im Jahr vor seiner Amtszeit. Um effektiv gegen Drogenfälle vorgehen zu können, unterstützte Anocha die Einrichtung einer spezialisierten Abteilung des Gerichts, die sich ausschließlich mit illegalen Drogen befasst und aus Richtern mit Fachkenntnissen auf diesem Gebiet besteht, um eine gegebenenfalls erforderliche Zusammenarbeit zu ermöglichen. Sie äußerte auch ihre Zustimmung zur Idee von Somsak, ein Berufungsgericht zu schaffen, das ausschließlich für illegale Drogenfälle zuständig ist, wobei betont wurde, dass die Regierung diese Unternehmung unterstützen müsste.

Gleichzeitig nahm Innenminister Anutin Charnvirakul an einer Pressekonferenz auf dem Polizeirevier Rong Kwang in Phrae teil, nachdem am Montag (16. Oktober 2023) 7,6 Millionen Methamphetamin-Pillen im Wert von mehr als 300 Millionen Baht beschlagnahmt worden waren. Diese Beschlagnahmung erfolgte, nachdem Dorfbewohner einen verdächtigen Lastwagen entdeckt und die Behörden alarmiert hatten. Der Lastwagen war in der Nähe von Ban Don Chum im Tambon Mae Yang Rong im Bezirk Rong Kwang abgestellt und war mit einem gefälschten Nummernschild ausgestattet. Die Polizei fand 38 Säcke mit insgesamt 7,6 Millionen Meth-Pillen, was darauf hindeutet, dass die Drogen aus dem Norden in die Zentralregion transportiert wurden und der Fahrer möglicherweise geflohen ist. Anutin betonte die entscheidende Rolle der Kooperation zwischen den Einheimischen und den Behörden bei diesem erfolgreichen Einsatz und betonte die Entschlossenheit der Regierung im Kampf gegen illegale Drogen und einflussreiche Personen.