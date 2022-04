Der CCSA-Sprecher informierte am Freitag die Öffentlichkeit über den Beibehalt der Sperrstunden-Regelung. Foto: The Nation

BANGKOK: Die Regierungsentscheidung, dass die offizielle Sperrstunde für den Verkauf und Ausschank über die anstehenden Songkran-Feiertage um 23.00 Uhr bestehen bleibt, sorgt bei Betreibern von „Nachtlokalen“ für Unverständnis.

Die Sperrstunde für den Alkoholverkauf um 23.00 Uhr bleibt während Songkran in Kraft hat das Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) auf seiner großen Sitzung am Freitag zur Neubeurteilung der Covid-19-Situation im Land entschieden, die von Premierminister Prayut Chan-o-cha geleitet wurde.

Die Sperrstunden-Regelung für „Nachtlokale“ mit Alkoholausschank um 23.00 Uhr gilt in den Tourismusprovinzen der „blauen Zone“ und den Provinzen der „orangen Covid-19-Überwachungszone“.

Die Nachtleben-Branche reagiert mit Unverständnis auf die Entscheidung der Regierung. Die Erfahrung der letzten Monate zeigten auf, dass Touristen erst später am Abend – gegen 21.00 Uhr – ausgehen und dann nur noch wenig Zeit zum Besuch von „Nachtlokalen“ haben. Viele Touristen seien enttäuscht oder sogar verärgert, wenn sie beim Beginn der Sperrstunde zum Verlassen des Lokals aufgefordert werden, so die Branche.

Das CCSA bekräftigte am Freitag erneut, dass „Nachtlokale“, die alkoholische Getränke verkaufen, die Anforderungen des „SHA Plus“-Programms, „Thai Stop Covid 2-Plus“-Programms und die „Covid-Free Setting“-Maßnahmen erfüllen müssen.

Vergnügungsstätten, die als „Nachtlokal“ den Betrieb aufnehmen möchten, müssen eine dieser Genehmigungen bei der Stadtverwaltung von Bangkok oder dem Ausschuss für übertragbare Krankheiten in ihrer Provinz beantragen.