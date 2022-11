Von: Björn Jahner | 21.11.22

PATTAYA: Die FIFA-Fußballweltmeisterschaft in Katar hat begonnen, und viele Bars in Pattaya berichten von erhöhten Besucherzahlen aufgrund der Spiele.

Am Sonntag (20. November 2022) fand das Eröffnungsspiel statt, Ecuador gegen Gastgeber Katar, das Katar mit 0:2 verlor. Es war das erste Mal in der Geschichte der FIFA-WM, dass das Gastgeberland sein Eröffnungsspiel verloren hat.

Die diesjährigen Spiele waren voller Kontroversen, wobei die jüngste die Entscheidung war, den offenen Verkauf von Alkohol in den Stadien rückgängig zu machen, was viele Fans (und Budweiser, einen Hauptsponsor der WM) verärgerte. Ecuador hat während des Spiels sogar eine „Wir wollen Bier“-Hymne angestimmt. An Bier und Spirituosen mangelte es in den Bars von Pattaya jedoch keineswegs, da die Gäste das Spiel und die Atmosphäre genossen.

Pattaya hatte hingegen seine eigene Kontroverse mit der örtlichen Polizei, die ankündigte, dass sie die Einhaltung der unpopulären gesetzlichen Sperrstunde um 02.00 Uhr morgens für Bars und Vergnügungsstätten auch während der FIFA-WM durchsetzen wird. Am 29. November 2022 wird dem Kabinett jedoch ein offizieller Vorschlag für eine neue Schließungszeit um 04.00 Uhr morgens in den Touristengebieten vorgelegt.

Die strengen Schließzeiten stehen natürlich vielen Spielen im Weg, die um 02.00 Uhr morgens angepfiffen werden, wie z. B. das mit Spannung erwartete Spiel England–USA am kommenden Samstag (26. November 2022).