HUA HIN: Das Chiva-Som in Hua Hin setzt sein Engagement für Nachhaltigkeit fort, indem es Mangroven anpflanzt und eine Spendengala für sein Mangrovenschutzprojekt veranstaltet.

Mit der Aktion feiert das weltbekannte Spa- und Wellness-Resort den Internationalen Tag für die Erhaltung des Mangroven-Ökosystems, der jährlich am 26. Juli stattfindet. Er wurde 2015 von der UNESCO ausgerufen und soll das Bewusstsein für die Einzigartigkeit und Anfälligkeit der Mangroven-Ökosysteme schärfen sowie Lösungen für deren Schutz, nachhaltige Bewirtschaftung und Nutzen fördern.



Am 26. Juli 2023 findet im Chiva-Som eine Mangrovenpflanzung statt. Die Botschafter der „Friends of Chiva-Som“, Suquan Bulakul, eine bekannte thailändische Schauspielerin, und der Koch Dan Bark leiten die Aktion, bei der Teammitglieder und Gäste mithelfen können.



Am selben Abend servieren Dan Bark und Sinchai Srivipa, der Chefkoch von Chiva-Som, im Restaurant Taste of Siam ein achtgängiges Degustationsmenü mit Wellness-Küche und Blick auf den Ozean. Viele der Gerichte werden mit frischen Bio-Produkten aus Chiva-Soms eigenen Gärten zubereitet. Die Karten für den Abend kosten 9.000 Baht pro Person und 10.000 Baht inklusive Weinbegleitung. Alle Einnahmen nach Abzug der Unkosten gehen an das Mangrovenschutzprojekt Krailart Niwate.



Mehr unter chivasom.com.