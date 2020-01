Von: Redaktion DER FARANG | 08.01.20

Foto: The Nation

SUPHANBURI: Die Stadt in der westlichen Zentralregion lädt in diesem Jahr zum 12. Mal zu einem außergewöhnlichen Drachenfest am chinesischen Neujahrsfest ein.

Die Veranstaltungen am 25. und 26. Januar sollen den Tourismus während des chinesischen Neujahrsfestes fördern, die Beziehungen zwischen Thailand und China festigen und die kulturellen Traditionen bewahren. Höhepunkte sind der farbenfrohe Lichtgarten, eine Licht- und Tonshow sowie thailändisch-chinesische Darbietungen von Schulen aus der Provinz Suphanburi mit chinesischen Schauspielern bei der Aufführung von „Thousand-Hand Guan Yin“, weiter tibetische Tänze, Trommelshows, Kung-Fu-Kämpfe und eine Show winziger Drachen. Touristen können die schön dekorierten Fotoecken im Paradise Dragon Park und im Dragon Descendants Museum genießen. Für das Event zeichnen die Stadt, das städtische Pillar Shrine Komitee und die Tourismusbehörde verantwortlich.