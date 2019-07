TSCHAGGUNS (dpa) - Mit einem spektakulären Hubschraubereinsatz hat die österreichische Polizei einen Jugendlichen aus Wurmlingen in Baden-Württemberg aus einem sechs Meter tiefen Schneeloch in den Alpen gerettet.

Der 14 Jahre alte Wanderer war gemeinsam mit Freunden an der Sulzfluh (2818 Meter) nahe Tschagguns in Vorarlberg unterwegs, als er in das Schneeloch fiel, teilte die Polizei am Dienstag mit. «Da es extrem neblig war und der Hubschrauber nicht landen konnte, musste er während der Rettung in der Luft bleiben», sagte eine Polizeisprecherin. Ein Helfer habe sich zu dem Jungen abgeseilt, ihn in ein Geschirr zur Bergung eingehängt und sei dann am Seil hinauf zum Hubschrauber geklettert. Anschließend sei der 14-Jährige am Sonntag unverletzt aus dem Loch gezogen worden.