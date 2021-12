Spektakuläre Entführung: EU-Urteil für Haftbefehl trotz Amnestie

BRÜSSEL/BRATISLAVA: Mehr als 25 Jahre nach der spektakulären Entführung eines Sohns des damaligen Präsidenten Michal Kovac in der Slowakei können die Täter einem EuGH-Urteil zufolge EU-weit verfolgt werden. Ein Europäischer Haftbefehl in dem Fall sei trotz einer vorübergehend gültigen Amnestie grundsätzlich möglich, erklärte das Gericht am Donnerstag (Rechtssache C-203/20). Präsidentensohn Michal Kovac Junior war im August 1995 überfallen und im Kofferraum eines Autos nach Österreich verschleppt worden.

Für die Entführung wurde der slowakische Geheimdienst SIS verantwortlich gemacht. Dieser war dem damaligen Regierungschef Vladimir Meciar unterstellt, einem Gegner von Kovac. Noch bevor die konkreten Täter ermittelt werden konnten, erließ Meciar 1998 eine Amnestie, die auch weitere Ermittlungen untersagte. Nach der Aufhebung der Amnestie 2017 wird der Fall neu aufgerollt.

Ein slowakisches Gericht bat den EuGH um eine Einschätzung, ob ein Europäischer Haftbefehl unter diesen Umständen mit EU-Recht vereinbar sei. Im Kern geht es um die Frage, ob eine Amnestie mit einem rechtskräftigen Freispruch gleichzusetzen ist. Normalerweise gilt der Grundsatz, dass niemand zweimal wegen einer Straftat rechtlich zur Verantwortung gezogen werden kann.

Nach Ansicht des Gerichts ist die Einstellung des Verfahrens zwar nach slowakischem Recht einem Freispruch gleichzusetzen, aber das steht einem Europäischem Haftbefehl trotzdem nicht im Weg. Denn der Grundsatz verhindere den Haftbefehl nur, wenn «die strafrechtliche Verantwortlichkeit der betroffenen Person geprüft wurde». Das Verfahren gegen die Täter sei aber eingestellt worden, bevor sich die slowakischen Gerichte zu der strafrechtlichen Verantwortlichkeit beschuldigter Personen hätten äußern können.

Die slowakische Präsidentin Zuzana Caputova begrüßte das Luxemburger Urteil als «Wendepunkt, der unseren Gerichten die Möglichkeit gibt, diesen Fall zu Ende zu klären, der unsere Gesellschaft schon viele Jahre spaltet». Der konservative Ministerpräsident Eduard Heger äußerte sich ähnlich: «Wir sind der Gerechtigkeit einen Schritt näher gekommen.» Für Bratislava geht es nicht allein um den Europäischen Haftbefehl als solchen, sondern darum, dass die vom EuGH formulierte Begründung sinngemäß auch für das gesamte Gerichtsverfahren angewendet werden kann, das wegen der umstrittenen Amnestie lange Zeit blockiert war.