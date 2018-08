Speisen weltweit: Som Tam auf Platz 5

Von: Redaktion DER FARANG | 17.08.18

BANGKOK: Unter 500 für Länder bzw. Regionen typische Speisen hat das Reisemagzin „Lonely Planet“ das thailändische Gericht Som Tam weltweit auf den fünften Rang platziert.

Som Tam ist ein scharfes Papaya-Salatgericht, das hauptsächlich aus gestoßenem Gemüse besteht. Es ist vor allem im Isaan, dem Nordosten Thailand, eine Nationalspeise. Ursprünglich ein laotisches Gericht, hat es heute außerhalb des Isaans Millionen Anhänger. Som heißt sauer und Tam meint stampfen, zerstoßen. Unter den zehn besten Speisen sind fünf aus Asien. Die Rangliste: 1. Pintxos in San Sebastián, Spanien; 2. Curry laksa in Kuala Lumpur, Malaysia; 3. Sushi in Tokio, Japan; 4. Beef brisket in Texas, USA; 5. Som Tam in Thailand; 6. Smørrebrød in Kopenhagen, Dänemark; 7. Crayfish in Kaikoura, Neuseeland; 8. Bibimbap in Seoul, Südkorea; 9. Pizza Margherita in Neapel, Italien; 10. Dim sum in Hongkong.