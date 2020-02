Von: Redaktion DER FARANG | 05.02.20

PATTAYA: Speedboote ankern am Strand und in der Bucht von Pattaya. Seit Tagen warten Besitzer und Bootsführer vergeblich auf Touristen, die sich zur Pattaya vorgelagerten Insel Larn übersetzen lassen.

Schnellbootbetreiber zählen zu den am stärksten vom Coronavirus-Ausbruch betroffenen Sparten der Tourismusindustrie. Seitdem die Regierung der Volksrepublik China ihren Landsleuten Gruppenreisen ins Ausland untersagt hat, bleiben Boote leer, warten keine chinesischen Urlauber mehr am Strand auf die Überfahrt. Natthapong Manasom, Chef der NEP-Gruppe, sagte „Siam Chon“, sein Geschäft lebe von chinesischen Reisegruppen. Derzeit hat er keine Fahrgäste. Einige Mitarbeiter sind bereits in ihre Dörfer abgereist, um eine alternative Beschäftigung zu finden. Andere halten Boote instand. Noch kann Natthapong seine Männer voll bezahlen. Wenn sich die Situation nicht bald ändere, gäbe es in der Bootsbranche Massenentlassungen.