PATTAYA - Ein tragischer Vorfall erschüttert die Pattaya vorgelagerte Insel Koh Larn. Am Mittwochmorgen wurde das zweite Todesopfer eines Unfalls gefunden, bei dem ein Speedboat in den für Schwimmern reservierten Bereich am Haad Tian Beach eindrang und ein russisches Pärchen beim Baden erfasste. Beide Urlauber kamen bei dem Unfall ums Leben.

Enrike R., 22, der Urlaub auf der Insel machte, befand sich gemeinsam mit seiner 20-jährigen thailändischen Freundin, Narada T., am Montag (25. September 2023) am Strand von Haad Tian, als das Unglück geschah. Haad Tian ist für Schnellboote gesperrt, doch ein Speedboat, gesteuert von Thawatchai C., 19 Jahre alt, drang in die verbotene Zone ein und kollidierte mit den beiden Schwimmern.

Narada T. wurde kurz nach dem Vorfall leblos im Wasser gefunden, mit schweren Schnittverletzungen, die von der Schiffsschraube verursacht wurden. Ihr männlicher Begleiter, Enrike R., war zu diesem Zeitpunkt verschwunden. Nach zwei Tagen intensiver Suche wurde seine Leiche schließlich von Einheimischen entdeckt. Sie trieb leblos mit dem Gesicht nach unten vor den Felsen vor Haad Tian. Sofort alarmierten sie die örtliche Polizei.

Die Untersuchung ergab, dass Enrike fünf Schnittwunden von der Schiffsschraube am Rücken, der Schulter und dem Hals aufwies. Seine Leiche befand sich etwa 60 Meter von der Stelle entfernt, an der er von dem Speedboat getroffen worden war. Diese Zone war ausschließlich für Schwimmer reserviert.

Der Bootsführer, Thawatchai C., wurde umgehend verhaftet und wegen rücksichtslosen Fahrens mit Todesfolge angeklagt. In seiner Aussage gegenüber der Polizei beteuerte er, dass er nicht bemerkt habe, dass sein Boot jemanden erfasst hatte.

Pattayas Vizebürgermeister Manote Nongyai äußerte sich zu dem Vorfall und wies darauf hin, dass Haad Tian für Schnellboote gesperrt war, da es keine Bojen gab, die sichere und unsichere Bereiche abgrenzten. Der Strand von Haad Tian, aufgrund seines kristallklaren Wassers bei Touristen sehr beliebt, zieht regelmäßig viele Besucher an.

Manote forderte die örtlichen Behörden auf, die Installation von Sicherheitsbojen an allen Stränden zu beschleunigen, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern.

Der Untersuchungsinspektor von Pattaya, Oberstleutnant Chainarong Jitsoonthorn, gab bekannt, dass Enrike R. am 11. August 2023 in Thailand angekommen war und mit seiner Freundin am Montag nach Haad Tian gefahren war, nachdem er aus einem Hotel ausgecheckt hatte. Die Ermittlungen zu diesem tragischen Unfall dauern an.