Von: Björn Jahner | 01.11.22

Spectrum of the Seas. Foto: epa/Jerome Favre

PHUKET: Nachdem diesen Monat das Kreuzfahrtschiff „Spectrum of the Seas“ von Royal Caribbean zum ersten Mal wieder in Phuket im Süden des Landes angelegt hat, gab die Kreuzfahrtgesellschaft am Sonntag auf einer Veranstaltung in Phuket bekannt, dass das Schiff die „Perle der Andamanensee“ in den kommenden Monaten einmal wöchentlich ansteuern wird.

Phuket gehört neben Penang und Port Klang in Malaysia zu den „Kernzielen“ der vier- bis siebennächtigen Südostasien-Kreuzfahrten von Royal Caribbean.

Angie Stephan, Vizepräsidentin und Geschäftsführerin von Royal Caribbean International für den asiatisch-pazifischen Raum, gab auf der Veranstaltung sagte auf der Veranstaltung:

„Thailand ist bei unseren Gästen aus Singapur sehr beliebt – das unverwechselbare Essen, die Kultur und die gastfreundlichen Einheimischen haben das Land für viele zu einem bevorzugten Reiseziel gemacht, und wir freuen uns sehr, dass wir Phuket erneut besuchen können, damit die Reisenden die Wunder und das reiche Erbe der südostasiatischen Region in vollem Umfang erleben können.“

Lesen Sie auch: Phuket begrüßt Mega-Kreuzfahrtschiff

„Die thailändische Reise- und Tourismusbranche kann sich auf einen Aufschwung durch die wöchentlichen Kreuzfahrten freuen, die ‚Spectrum‘ in Phuket anbieten wird. Wir arbeiten weiterhin eng mit den Regierungen der Region zusammen, um unsere Gäste mit neuen Reisezielen, Abenteuern und Erlebnissen zu verbinden und ein Tor für Flugreisende aus der ganzen Welt zu werden, die die Würze Südostasiens erleben wollen.“

Der Gouverneur von Phuket, Narong Woonsiew, sagte auf der Veranstaltung über den Charme der Insel:

„Als Thailands größte Insel ist Phuket die ‚Perle der Andamanensee‘, mit ihren herrlichen Stränden, den wunderschönen Sonnenuntergängen am Kap Phromthep und der spektakulären lokalen Kultur und Lebensweise. Touristen lieben auch die unverwechselbare lokale Architektur und die Reihenhäuser, die vom sino-portugiesischen Einfluss zeugen und in denen heute Museen, Boutique-Hotels und Cafés untergebracht sind.“