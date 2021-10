SPD im Land Berlin bevorzugt Ampel-Bündnis

BERLIN: Auf Bundesebene lotet die SPD in Deutschland mit Grünen und FDP zurzeit die Chancen für ein sogenanntes Ampel-Bündnis aus - jetzt hat auch die SPD im Land Berlin deutlich gemacht, dass sie am liebsten eine Ampel-Koalition schmieden würde.

Sie will kommende zunächst in zwei Dreierformaten über eine Regierungsbildung sprechen, zum einen mit Grünen und FDP, zum anderen mit Grünen und Linken, wie die SPD-Spitzenkandidatin bei der Abgeordnetenhauswahl und designierte Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey am Freitag mitteilte. Zugleich machte Giffey aber klar: Die Präferenz für die SPD sei ein Bündnis mit Grünen und FDP.

Für die Grünen nahm deren Spitzenkandidatin Bettina Jarasch das Angebot an. Man werde dem Vorschlag der Sozialdemokraten folgen und sowohl mit SPD und FDP als auch mit SPD und Linken reden. Das Wunschbündnis für die Grünen sei weiterhin Rot-Grün-Rot. «Leider haben wir uns aber mit der SPD noch nicht darauf verständigen können, wer die dritte Kraft an unserer Seite sein soll», so Jarasch.

Bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am 26. September war die SPD stärkste Kraft vor den Grünen geworden. Danach hatten zunächst SPD, Grüne, CDU, Linke und FDP in Zweierformaten Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Hinblick auf eine mögliche Koalition ausgelotet. Denn rechnerisch möglich sind nach der Wahl eine ganze Reihe von Dreierbündnissen.

Nach den nun getroffenen Entscheidungen ist die CDU erst einmal außen vor, genauso wie auf Bundesebene. Für die Linke wäre ein Bündnis von SPD, Grünen und FDP bitter, weil sie 2016 in einer rot-rot-grünen Koalition mitregiert.