BERLIN (dpa) - SPD-Fraktionsvize Achim Post hat dem österreichischen Wahlsieger Sebastian Kurz populistische Wendigkeit und politische Beliebigkeit vorgeworfen. «Erst paktiert Kurz mit den Rechtsradikalen in Österreich, jetzt liebäugelt er mit einem Bündnis mit den Grünen», sagte Post am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

An die Adresse des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) sagte der Vorsitzender der nordrhein-westfälischen Landesgruppe in der SPD-Fraktion, er finde es «bemerkenswert», wenn Laschet von Kurz lernen wolle, wie man Wahlen gewinne. Durch klare Ideen zeichne sich das Modell Kurz gerade nicht aus. «Warum das ein zur Nachahmung zu empfehlendes Erfolgsrezept sein soll, bleibt Armin Laschets Geheimnis.» Laschet hatte gesagt, ein Wahlkampf wie von Kurz könne auch ein für die CDU ein Erfolgsrezept sein.

Die konservative ÖVP mit Spitzenkandidat Kurz hatte am Sonntag bei der Parlamentswahl laut Hochrechnungen 37,1 Prozent der Stimmen gewonnen. Das ist ein Plus von 5,6 Prozentpunkten im Vergleich zu den Wahlen 2017. Die ÖVP ist damit mit Abstand stärkste Kraft. Die österreichischen Sozialdemokraten von der SPÖ rutschten demnach mit 21,7 Prozent (minus 5,1 Prozentpunkte) auf ein historisches Tief.