Von: Björn Jahner | 19.02.23

PATTAYA: In Vorbereitung auf das „Pattaya Music Festival“, das dieses Jahr an jedem Freitag und Sonntag im März am Pattaya Beach stattfindet, inspizierte Pattayas Bürgermeister Poramet Ngampichet den Baufortschritt auf der Strandpromenade, die derzeit auf dem Abschnitt von der Dusit-Kurve bis zur Soi 5 aufwendig renoviert wird.

Nach Aussage des Bürgermeisters wird nicht nur das Landschaftsbild von Pattayas Aushängeschild aufgewertet, sondern auch die Flaniermeile für Touristen komfortabler gestaltet. Bürgermeister Poramet versicherte, dass die Arbeiten pünktlich zum Musikfestival abgeschlossen sein werden, so dass internationale und inländische Touristen bequem den Festivalbereich zu Fuß erreichen können.