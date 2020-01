Von: Redaktion DER FARANG | 09.01.20

Foto: The Nation

BANGKOK: Auch in diesem Jahr hat Premierminister Prayut Chan-o-cha Mädchen und Jungen zum „Tag der Kinder“ am kommenden Samstag von 8 bis 15 Uhr in den Regierungssitz eingeladen.

Kinder können sich im Büro des Regierungschefs auf den Arbeitsstuhl des Generals setzen sowie das Thai-Khu-Fah-Gebäude und das Phakdeebodin-Gebäude besichtigen. Zu den weiteren Aktivitäten gehören Wettbewerbe und Ausstellungen mit Bildungsinhalten sowie eine Ausstellung von Oldtimern des Fahrzeugmuseums Jesada Technik. Im Naree-Samosorn-Gebäude wird ein Nachrichtenraum für Kinder eingerichtet. An Ständen gibt es Geschenke, Souvenirs, Speisen und Getränke.