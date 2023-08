Von: Björn Jahner | 19.08.23

PHUKET: Blue Tree Phuket und RUNRIO Thailand verkünden eine strategische Partnerschaft zur Ausrichtung der „Spartan APAC Championship 2023“. Zum zweiten Mal in Folge stellen sich Spartaner aus aller Welt der Herausforderung des TRIFECTA-Wochenendes.

Nach dem kürzlichen Triumph der Veranstaltung „Spartan Pattaya 2023“, die mehr als 6.000 Teilnehmer anzog und Einnahmen von über 300 Millionen Baht generierte, erweitert Thailand seine Rolle als führendes Sportzentrum in der ASEAN-Region. Die bevorstehende Veranstaltung „Spartan Phuket 2023“ wird vom 25. bis 26. November 2023 im Blue Tree Phuket in der Provinz Phuket stattfinden. Es wird erwartet, dass mehr als 5.000 Teilnehmer daran teilnehmen werden und beträchtliche wirtschaftliche Vorteile für die Region mit sich bringen.

Bo Johan, General Manager des Blue Tree Phuket, äußerte seine Begeisterung für das bevorstehende Ereignis. Er betonte, dass die Vorbereitungen für das „Phuket Spartan Trifecta & APAC Championship Weekend Presented by Blue Tree Phuket“ in vollem Gange sind, nachdem das „Pattaya Spartan Trifecta Weekend & Trail 2023“ einen großen Erfolg verzeichnete. Die Veranstaltung wird in Kooperation mit verschiedenen Partnern eine vielfältige Palette an Aktivitäten bieten, die die Teilnehmer genießen können.

Das „Phuket Spartan Trifecta and APAC Championship Weekend Presented by Blue Tree Phuket“ wird ein anspruchsvolles Off-Road-Rennen mit 30 Hindernissen sein, das die physische Ausdauer der Teilnehmer auf die Probe stellen wird. Spartan Thailand hat die Unterstützung von mehr als 20 Markenbotschaftern und Influencern sichergestellt, um die Veranstaltung einer geschätzten Reichweite von über einer Million Fans zu präsentieren. Zusätzlich wurden das Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB), die Provinz Phuket und RUNRIO Thailand als Sponsoren für das Ereignis gewonnen.