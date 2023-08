Von: Björn Jahner | 07.08.23

Vom 8. bis 13. August werden bei der 16. Weltmeisterschaft im Drachenbootrennen am Royal Thai Navy Rowing and Canoeing Training Centre in Rayong Teilnehmer aus der ganzen Welt erwartet. Fotos: Facebook/ สายตรงนายกเมืองพัทยา

PATTAYA/RAYONG: Es ist soweit! Die mit Spannung erwartete Drachenboot-Weltmeisterschaft steht vor der Tür und verspricht ein spektakuläres Ereignis voller Spannung und Teamgeist. Von Montag, 7. August bis Sonntag, 13. August 2023 werden tausende begeisterte Zuschauer aus der ganzen Welt erwartet, um die Athleten aus verschiedenen Nationen dabei zu unterstützen, den begehrten Weltmeistertitel zu gewinnen.

Das wichtigste gleich vorweg: Die International Dragon Boat Federation (IDBF) hat kurzfristig den Austragungsort geändert. Die Rennen finden nicht wie ursprünglich bekanntgegeben auf dem Mab-Prachan-Reservoir in Pattaya statt, sondern am Royal Thai Navy Rowing and Canoeing Training Centre in Rayong (Karte), wo der Wasserpegel zwischenzeitlich Wettkampfniveau erreicht hat.

Die Drachenboot-Rennen, mit ihren Wurzeln in der jahrhundertealten chinesischen Tradition, haben sich zu einer international anerkannten Sportart entwickelt, die die Fähigkeiten der Athleten in Teamarbeit und körperlicher Leistungsfähigkeit vereint.

Der spannende Wettkampf soll auch den Rudersport bei thailändischen Jugendlichen populärer machen.

Atemberaubende Wettkämpfe

Teams aus der ganzen Welt werden mit unglaublichem Einsatz und Enthusiasmus in verschiedenen Kategorien antreten, darunter die 200-Meter-, 500-Meter- und 1.000-Meter-Rennen. Die Zuschauer dürfen sich auf atemberaubende Wettkämpfe freuen, in denen die Teilnehmer nicht nur körperliche Stärke, sondern auch perfekte Koordination und Teamarbeit unter Beweis stellen müssen, um sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen.

Kulturelles Begleitprogramm

Neben den mitreißenden Rennen erwartet die Besucher ein vielseitiges Rahmenprogramm mit traditionellen kulturellen Darbietungen, kulinarischen Köstlichkeiten und einem farbenfrohen Drachenbootfest, das die faszinierende thailändische Kultur präsentiert. Es wird eine wunderbare Gelegenheit sein, neue Freundschaften zu knüpfen und die kulturelle Vielfalt der teilnehmenden Nationen zu feiern.

Neben den Rennen werden den Besuchern Aktivitäten für die ganze Familie geboten, ein Besuch lohnt sich!

Globales Fest der Freundschaft

Die Drachenboot-Weltmeis­terschaft am Royal Thai Navy Rowing and Canoeing Training Centre in Rayong wird zweifellos ein unvergessliches Ereignis für alle Teilnehmer und Zuschauer. Dieses globale Fest des Sports und der Freundschaft wird die Herzen berühren und die Besucher daran erinnern, wie der Drachenbootsport Menschen aus aller Welt in Einheit und Begeis­terung zusammenbringt.

Seien Sie dabei, wenn die besten Drachenbootteams der Welt am Royal Thai Navy Rowing and Canoeing Training Centre in Rayong ihre Kräfte messen und um den begehrten Weltmeis­tertitel kämpfen. Seien Sie Teil dieses einzigartigen Events und erleben Sie hautnah die Faszination, die der Drachenbootsport mit sich bringt.