Spanisches KÃ¶nigspaar reist nach Kuba

HAVANNA (dpa) - Zum 500. Geburtstag der kubanischen Hauptstadt Havanna sind der spanische König Felipe VI und seine Frau Letizia am Montag in die Inselrepublik aufgebrochen.



Ziel der Reise sei es, die Verbindungen und die diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu stärken, hieß es in einer Mitteilung des Königshauses. Es ist der erste Staatsbesuch eines amtierenden spanischen Monarchen in der früheren Kolonie. Während der Reise steht für das Königspaar unter anderem ein Treffen mit dem kubanischen Präsidenten Miguel Díaz-Canel auf dem Programm. Mit Gegnern der kubanischen Regierung sind dagegen keine Treffen geplant. Dafür wurden Felipe und Letizia von Oppositionspolitikern in Spanien kritisiert.

Der Besuch des spanischen Königspaars wird auch als politisches Zeichen an die US-Regierung gedeutet. Im Oktober hatte Spanien Widerstand gegen eine Klausel des sogenannten Helms-Burton-Gesetzes angekündigt, welche die US-Regierung im Mai aktiviert hatte. Damit haben US-Bürger die Möglichkeit, gegen ausländische Unternehmen auf Entschädigung zu klagen, wenn diese Eigentum nutzen, das nach der Revolution 1959 in Kuba enteignet wurde. Nach China und Venezuela ist Spanien der drittgrößte Handelspartner Kubas. Die meisten der Hotels in dem sozialistischen Karibikstaat gehören spanischen Unternehmen.