Von: Redaktion DER FARANG | 17.09.19

MADRID (dpa) - Basketball-Weltmeister Spanien ist am Montagabend von König Felipe VI.

und Königin Letizia empfangen worden. Tausende Fans feierten die Mannschaft um Kapitän Rudy Fernández, die sich am Sonntag in China ihren zweiten WM-Titel im Endspiel gegen Argentinien (95:75) gesichert hatte, in den Straßen der spanischen Hauptstadt. Die Spieler präsentierten dem Königspaar den Pokal, Fernández hängte Felipe für ein Foto eine Medaille um den Hals. Anschließend fuhr das Team im offenen Bus durch Madrid.