WIEN (dpa) - Die Spanische Hofreitschule in Wien verliert zum Ende des Jahres ihre langjährige Generaldirektorin.



Wie die Hofreitschule und das Tourismusministerium am Samstag mitteilten, wird Elisabeth Gürtler die Geschäftsführung auf eigenen Wunsch hin verlassen. Einen Nachfolger gibt es bisher noch nicht. Gürtler führte die Traditionseinrichtung in der österreichischen Hauptstadt seit Dezember 2007. Davor war sie lange Chefin des Hotels Sacher. Erst im vergangenen Jahr hatte sie ihren Vertrag bei der Hofreitschule um fünf Jahre verlängert. «Elisabeth Gürtler hat die Hofreitschule in ihrer Amtszeit maßgeblich geprägt, stetig weiterentwickelt und sie in vielerlei Hinsicht auf neue Beine gestellt», sagte die zuständige Ministerin Elisabeth Köstinger laut Mitteilung.

Das Spektakel rund um die Pferde gehört zu den Touristen-Attraktionen in Österreich. Jedes Jahr besuchen mehr als 300 000 Menschen die meist ausverkauften Vorstellungen in Wien, das Gestüt in Piber oder das Trainingszentrum im niederösterreichischen Heldenberg. Die Hofreitschule gehört zum immateriellen Kulturerbe der Unesco.