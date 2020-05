Spanier tötet Chilenen mit mehreren Messerstichen

Von: Redaktion DER FARANG | 11.05.20

KOH PHANGAN: Ein Spanier hat in einem Haus im Tambon Ban Tai einen Chilenen mit mehreren Messerstichen getötet.

Als die Polizei am Samstag um 1 Uhr am Tatort eintraf, fand sie in dem gemieteten Haus die Leiche des 41-jährigen Chilenen mit mehreren Stichwunden am Oberkörper. Die 31 Jahre alte chinesische Freundin des Opfers berichtete der Polizei, der Spanier habe an die Haustür geklopft, als sie und der Chilene schliefen. Ihr Freund habe die Tür geöffnet, und plötzlich habe der Spanier mit einem Messer auf den Chilenen eingestochen, bis dieser in der Küche hinfiel und starb. Die Chinesin sagte weiter aus, sie wisse nicht, ob die beiden Männer zuvor einen Streit hatten.

Der mutmaßliche Täter flüchtete auf einem vor dem Haus geparkten Motorrad. Polizeibeamte verfolgten ihn und konnten den Spanier festnehmen, als dieser mit dem Motorrad in einen Graben stürzte. Der Verhaftete gab verwirrende Erklärungen zur Tat ab, auch dass jemand versucht habe, ihn zu töten. Aus den Polizeiakten ging hervor, dass der Mann zuvor mindestens drei Motorräder gestohlen hatte. Er wurde des vorsätzlichen Mordes, des Tragens von Waffen an öffentlichen Orten und des Diebstahls angeklagt.