Spanien und China folgen Deutschland ins WM-Achtelfinale

LE HAVRE (dpa) - Mit einem torlosen Remis sind auch die beiden deutschen Gruppengegner Spanien und China ins Achtelfinale der Frauenfußball-Weltmeisterschaft eingezogen.

Die Spanierinnen dominierten am Montag die Partie in Le Havre klar, fanden aber kein Durchkommen gegen die gut organisierte Defensive der Chinesinnen, die auf Konter lauerten. Am Ende standen 21:1 Torschüsse für Spanien zu Buche, aber ein Tor gelang nicht.

Spanien belegt mit vier Punkten Rang zwei in der Gruppe B. Die punktgleichen Chinesinnen sind als einer der vier besten Gruppendritten sicher weiter, weil in den Staffeln E und F die jeweils letzten beiden Teams null Punkte haben und damit nicht mehr aufschließen können. Gruppensieger ist Deutschland, das beim 4:0 (3:0) über Südafrika auch sein drittes Gruppenspiel gewann.