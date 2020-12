Spa- und Massagebetriebe stehen vor dem Aus

Von: Redaktion DER FARANG | 01.12.20

PATTAYA: Ob es Nacht oder Tag ist, Pattaya ist besonders zur Wochenmitte tot. Das einst berühmte Nachtleben ist eine ferne Erinnerung. Ebenso der rege Besuch ausländischer Touristen in den Massage- und Spa-Geschäften.

Von den Hunderten Massage- und Spa-Studios in Hotels oder Geschäften entlang der Beach-, Naklua-, Second- und 3rd-Road haben die meisten geschlossen oder stehen vor dem Aus. Chairat Rattanaophat von der Spa Association of Pattaya sagt, rund 90 Prozent hätten bereits aufgegeben oder stünden kurz davor.

In den Hotels habe es 70 bis 80 Spa-Betriebe gegeben, aber viele dieser Hotels seien geschlossen. Selbst wenn Hotels wieder Gäste aufnehmen würden, hätten ihre Spas oder Massagen noch nicht geöffnet. Die zehn größeren Betreiber mit 200 bis 300 Beschäftigten haben laut Chairat geschlossen. Diese Betriebe hätten jetzt eine Skelettbelegschaft von 20 bis 30. Und diejenigen, die früher 20 bis 30 Mitarbeiter hatten, würden sich heute mit 4 bis 5 Beschäftigten über Wasser halten.