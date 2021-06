S&P 500 schafft weiteres Rekordhoch an der Wall Street

Von: Redaktion (dpa) | 26.06.21

NEW YORK: Die Standardwerte-Indizes an der Wall Street haben am Freitag ihre jüngsten Gewinne ausgebaut. Der den breiten Markt abbildende S&P 500 erreichte sogar ein weiteres Rekordhoch und profitierte dabei unter andrem von einem rasanten Kursanstieg bei den Aktien von Nike. Der Sportartikelhersteller hatte überraschend starke Quartalszahlen vorgelegt. Positiv wirkten zudem weiterhin die zuletzt im Ringen um groß angelegte Investitionen in die amerikanische Infrastruktur erzielten Fortschritte, die als Anzeichen für eine anziehende Konjunktur in den USA gewertet wurden.

Der S&P 500 legte um 0,33 Prozent auf 4280,70 Punkte zu. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,69 Prozent auf 34.433,84 Punkte. Auf Wochensicht ergibt sich ein Plus von 3,44 Prozent.

Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es am Freitag um 0,14 Prozent auf 14.345,18 Punkte nach unten. Er hatte tags zuvor eine Bestmarke erreicht.