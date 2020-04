Sozialversicherung deckt Coronavirus

BANGKOK: Gute Nachricht für Arbeitnehmer der unteren Einkommensschichten: Das Sozialversicherungsamt hat bekanntgegeben, dass die Behandlungskosten bei einer COVID-19-Infektion ab sofort von der staatlichen Sozialversicherung getragen werden.

So informierte der Generalsekretär des Sozialversicherungsamtes Todsaphon Kritwongwiman, dass Personen, die nach Artikel 39 sozialversichert sind, eine kostenlose COVID-19-Behandlung in ihrem registrierten Krankenhaus erhalten. In Notfällen können sie sich auch in jedem nahegelegenen Krankenhaus behandeln lassen. Während der Dauer des Krankenhausaufenthaltes erhalten sie einen Lohnersatz in Höhe der Hälfte ihres Tageslohns oder 80 Baht pro Tag.

Bei Versicherten nach Artikel 40, hauptsächlich Arbeiter im informellen Sektor, die freiwillig Sozialversicherungsbeiträge entrichtet haben, werden die Kosten getragen, wenn sie sich in dem Krankenhaus behandeln lassen, mit dem sie bei der Sozialversicherung registriert sind. Sie haben Anspruch auf eine tägliche Lohnausgleichszahlung von bis zu 300 Baht für bis zu 90 Tage, falls sie ihre Arbeit niederlegen müssen.



Weitere Informationen erhält man unter der Rufnummer 02-956-2513-4 oder unter der 24-Stunden-Hotline 1506.