Von: Björn Jahner | 26.05.20

In sozialer Distanz rücken Thais über soziale Netzwerke näher zusammen. Foto: Kiattisak / Adobe Stock

BANGKOK: Surfen in sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter, Line und Instagram ist für Thailänderinnen und Thailänder in Selbstisolation zuhause während der Coronavirus-Pandemie die Hauptbeschäftigung, so das Ergebnis einer Onlineumfrage von Suan Dusit Poll der Suan Dusit Rajabhat University, die vom 5. bis 8. Mai mit 1.242 Teilnehmern durchgeführt wurde.

Auf die Frage, wie sie sich in Selbstquarantäne die Zeit vertreiben, antworteten die Befragten: Auf Facebook, Twitter, Line und Instagram kommunizieren (84,34 Prozent). Ausruhen (83,11 Prozent). Arbeit im Home-Office (78,04 Prozent). Filme anschauen (75,70 Prozent). Musik hören (74,22 Prozent). Essen kochen/ Desserts zubereiten (70,97 Prozent). Lernen (69,59 Prozent). Sport treiben (67,61 Prozent). Bäume pflanzen (62,98 Prozent). Ausübung religiöser Aktivitäten (58,98 Prozent). Sich um Haustiere wie Vögel, Fische, Hunde und Katzen kümmern (55,48 Prozent). Online-Gaming (51,63 Prozent). Bücher lesen (50,26 Prozent). Geschichten schreiben (50,12 Prozent). Nasen-Mund-Schutzmasken etc. anfertigen (48,41 Prozent). Bei der Befragung durften die Teilnehmer mehrere Antworten geben.