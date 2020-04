Soziale Distanz in Balkonien statt Feiervergnügen

BANGKOK: Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) hat eine aktualisierte Übersicht über alle internationalen Großveranstaltungen und Festivals im Zeitraum April und Mai dieses Jahres veröffentlicht, die aufgrund der anhaltenden Coronavirus-Pandemie in Thailand abgesagt bzw. verschoben wurden.

Aufgeführt werden auch zwei Veranstaltungen, an deren Durchführung festgehalten wird:

Phuket Bike Week 2020: 11.–18. April 2020 (verschoben auf ein unbestimmtes Datum).

International Balloon Festival 2020 in Hat Yai: 01.–03. Mai 2020 (abgesagt).

Bangkok Asia Wellness Conference 2020: 02.–03. Mai 2020 (findet statt).

Top of the Gulf Regatta 2020 in Pattaya: 01.–06 Mai 2020 (verschoben auf 30. April–05. Mai 2021).

Amazing Pattaya Seafood Festival 2020 in Pattaya: 08.–10 Mai 2020 (verschoben auf ein unbestimmtes Datum).

Amazing Thai Taste @ Premium Craft 2020 in Phatthalung: 22.–24. Mai 2020 (verschoben auf 19.–21. Juni 2020).

Samui Regatta 2020: 23.–30. Mai 2020 (findet statt).

The Great Mekong Bike Ride 2020: 29.–31. Mai 2020 (verschoben auf 12.–14. Juni 2020).

Weitere Änderungen oder neue Terminansetzungen werden im TAT Newsroom bekanntgegeben.