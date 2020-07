Von: Björn Jahner | 26.07.20

Auf einer Pressekonferenz im Meeresschildkröten-Schutz­zentrum in Sattahip wurde das Projekt vorgestellt. Foto: Tourism Authority Of Thailand

SATTAHIP: Im Schatten des Massentourismus von Pattaya-City hat sich in Sattahip von den meisten westlichen Urlaubern beinahe unbemerkt eine kleine aber eigenständige Tourismusbranche entwickelt, die auf ihre malerischen Strände und Naturattraktionen setzt. Der 30 Kilometer südlich der Touristenmetropole liegende Fischerort und Sitz der Königlich Thailändischen Marine soll nun gemäß Plänen der Regierung zu einer Modellstadt für das Reisen in der „neuen Normalität“ entwickelt werden.

Die Voraussetzungen dafür wurden bereits zum Beginn des Ausbruchs der Coronavirus-Pandemie gesetzt, als die Regierung die Königlich Thailändische Marine damit beauftragt hatte, eine staatliche Quarantäneeinrichtung zu entwickeln, um thailändische Rückkehrer aus Hochrisikoländern zu überwachen und sie medizinisch zu betreuen, bevor sie zu ihren Verwandten nach Hause zurückkehren dürfen.

Quarantänezentrum als Basis

Die staatliche Quarantäneeinrichtung der Marine gilt als die erste Einrichtung ihrer Art in Thailand und dient darüber hinaus als Modellprojekt für sicheres und gesundes Reisen in Corona-Zeiten. Auf dieser Grundlage aufbauend hat die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) in Zusammenarbeit mit der Königlich Thailändischen Marine und der Provinz Chonburi ein gemeinsames Projekt ins Leben gerufen, um Sattahip als Modellstadt für das Reisen in der „neuen Normalität“ zu vermarkten und die Menschen dazu einzuladen, zurückzukehren und ihren Urlaub in Sattahip zu verbringen. Das Projekt wurde kürzlich auf einer Pressekonferenz im Meeresschildkröten-Schutzzentrum in Sattahip der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Veranstaltung wurde von Vizeadmiral Prachachat Sirisawat, stellvertretender Chef des Marinestabs und Direktor des Marinetourismuszentrums; Tanes Petsuwan, TAT-Vize-Gouverneur für Marketingkommunikation und Pakorn Thonchai, Gouverneur der Provinz Chonburi geleitet.

Pressevertreter beobachten eine Meeresschildkröte im Meeresschildkröten-Schutzzentrum in Sattahip. Foto: Tourism Authority of Thailand

​Im Fokus der Zusammenarbeit zwischen den drei Partnern wurden vier Naturattraktionen und Naturschutzprojekte in Sattahip einer Überprüfung unterzogen und strenge Hygiene- und Sicherheitsstandards entwickelt, um die Ausbreitung des SARS-CoV-2-Erregers zu verhindern. Die Bemühungen haben sich ausgezahlt und wurden kürzlich mit dem Zertifikat der „Amazing Thailand Safety and Health Administration“ (SHA) ausgezeichnet.

Attraktionen erfüllen SHA-Standards

Bei den vier Naturattraktionen handelt es sich um das Zentrum zum Schutz von Meeresschildkröten, das Naturkundemuseum der thailändischen Inseln und des Meeres, den Sai Kaeo Beach und die Strände von Nang Ram – Nang Rong. Alle vier Attraktionen befinden sich auf dem Areal des Marinestützpunktes in Sattahip.

Das Meeresschildkröten-Schutzzentrum ist auf dem Gelände des Luft- und Küstenverteidigungskommandos untergebracht. Es dient der biologischen Wissensvermittlung über den Lebenszyklus von Meeresschildkröten und fördert den Erhalt der bedrohten Meerestiere. Unter anderem werden im Schutzzentrum aufgezogene Meeresschildkröten in ihren natürlichen Lebensraum zurückgeführt. Es dient darüber hinaus aber auch als Kindertagesstätte.

Das Thai Island and Sea Nature History Museum steht unter Aufsicht der Königlich Thailändischen Flotte und umfasst fünf Ausstellungsbereiche: 1. Die große Ehre („The Great Honour“). 2. Die Zusammenarbeit der Philosophen („The Philosophers’ Collaboration“). 3. Lebenslanges Lernen („Always Learn, Be smart“). 4. Die Beseitigung negativer Elemente („Destroying Bad Things“). 5. Maßnahmen zum Schutz des thailändischen Meeres („Protect the Thai Sea’s Potential“).

Das Sai Kaeo Beach Service Centre steht unter der Aufsicht der Königlich Thailändischen Marineschule. Die Strände Nang Ram – Nang Rong befinden sich in der Royal Navy Base in Sattahip.