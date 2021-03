Sorge vor dritter Welle - neue Lockdowns

Leute erhalten kostenloses Essen und Decken, die von der Raghib-Wohlfahrt während des Smart Lockdown in Karachi verteilt werden. Foto: epa/Rehan Khan

ISLAMABAD: In Pakistan sind aus Sorge wegen stark steigender Corona-Neuinfektionen neue Beschränkungen verhängt worden. Diese beträfen mindestens sieben große Städte der Provinz Punjab sowie die Hauptstadt Islamabad, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Montag.

Die Beschränkungen umfassen Einschränkungen der Bewegungsfreiheit in diesen dicht besiedelten Städten, das Verbot von Versammlungen in Innenräumen oder die frühere Schließung von Märkten und Geschäften. Auch Schulen bleiben für mindestens zwei Wochen geschlossen. Das Tragen von Masken in der Öffentlichkeit und Abstandhalten sind wieder verpflichtend.

Der Gesundheitsminister der Provinz Punjab, Yasmin Rashid, machte die zuerst in Großbritannien entdeckte Virus-Mutante für den raschen Anstieg an Infektionen verantwortlich.

Bislang wurden in Pakistan mehr als 600.000 Infektionen und mehr als 13.500 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus nachgewiesen. Binnen 24 Stunden wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Mittwoch 2253 Neuinfektionen und 29 Tote verzeichnet. Vermutet wird, dass die tatsächlichen Zahlen deutlich höher sind.

In dem südasiatischen Land mit mehr als 220 Millionen Einwohnern läuft seit Februar eine Impfkampagne. Pakistan bekam vom Nachbarn China Impfstoffe geschenkt. Die Skepsis im Land gegenüber diesem Impfstoff ist allerdings groß. Ab nächster Woche soll die Lieferung von 17 Millionen Dosen des Astrazeneca-Impfstoffs beginnen.