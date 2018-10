Von: Redaktion DER FARANG | 11.10.18

PATTAYA: Vor seinen Mitarbeitern nannte Pattayas neuer Bürgermeister Sontaya Khunpluem die Schwerpunkte seiner Arbeit.

Beobachter werten die Rede als „Alter Wein in neuen Schläuchen“, weil das neue Stadtoberhaupt die bekannten Probleme aufzählte, aber für deren Lösung nicht konkret wurde. Priorität hätten Maßnahmen gegen die ständigen Überschwemmungen bei Starkregen, die Müllbeseitigung, der Moloch Verkehr und der Umweltschutz. Diese Probleme würden nicht nur die Einwohner treffen, sondern ebenso den Tourismus. Laut Sontaya fallen in der Stadt täglich bis zu 450 Tonnen Müll an. Experten für Abfallwirtschaft sollen für Pattaya einen weitreichenden und zukunftsgerichteten Plan entwickeln. Weiter sagte der Bürgermeister, die Stadt werde die Maßnahmen der Regierung für den Östlichen Wirtschaftskorridor (EEC) voll und ganz unterstützen.