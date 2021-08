Von: Björn Jahner | 07.08.21





PATTAYA: Lockdown hin oder her – im Bramnburi Restaurant braucht niemand auf sein gewohntes Sonntagsfrühstück verzichten. Denn Thomas und Team bieten den perfekten Start in den besten Tag der Woche – zum Mitnehmen und per Lieferservice* via HungryNow* an:

2 Brötchen & 2 Scheiben Brot

2 Portionen Butter, 1 Ei, Käse, Marmelade

Aufschnitt, Mett, Würstchen, 3 Salate 150 B

175 B

Lieferservice zu Ihnen nach Hause*

Bestellannahme unter HungryNow.co.th

(* zus. Liefergebühr)

​Reservierung & Bestellung:

094-761.4828

Alle Gerichte werden derzeit nur zum Mitnehmen sowie gegen einen kleinen Aufpreis auch zur Lieferung via HungryNow angeboten.