Von: Björn Jahner | 14.11.23

BANG SARAY: Jeden dritten Sonntag des Monats, demnächst am Sonntag, 19. November 2023, veranstaltet Sunplay Paradiso by diVino Bangkok, der neue kulinarische Geheimtipp für authentische italienische Küche und erlesene Weine in Bang Saray, von 11.30 bis 15.00 Uhr einen exklusiven Sonntagsbrunch.

Anstelle eines Buffets können die Gäste alle Speisen des Brunch-Menüs bestellen – und zwar so oft sie wollen! Das hat den großen Vorteil, dass alle Speisen frisch auf Bestellung zubereitet werden.

Nachfolgend ein Blick ins erlesene Brunch-Menü:

Vorspeisen (Buffet)

Aufschnitt und Parmaschinken

Parmesan-Rad

Kleiner Mozzarella Caprese

Austern auf Eis

Gratinierte Jakobsmuscheln

Oktopus-Salat

Auberginen-Parmigianina

Mini-Caesar-Salat

Krevetten-Cocktail in pinker Sauce

Rindfleisch-Carpaccio auf Rucolasalat und Grana

Focaccia-Brot, Brotstangen und Oliven

Pasta und Hauptspeisen (serviert am Tisch)

Rigatoni mit weißem Spargel, Safran und Parmesansauce

Hausgemachte traditionell gebackene Lasagne mit Bolognese-Fleisch-Sauce

Gebratene Truthahnschenkel mit Steinpilzen

Rinderbäckchen geschmort mit Amarone-Wein

Mediterranes Wolfsbarschfilet mit Bouquet von knackigem Gemüse auf Kartoffelcreme mit Minze

À la carte:

Gänsestopfleber mit Rosmarin und Meersalz, serviert mit hausgemachter Pan Brioche

390 Baht

Ausgewählter sibirischer Giaveri-Kaviar (20 g), serviert mit Saucen und Toast

1.500 Baht

Nachspeisen

Lakritze cremig

Torte mit Puddingcreme und Erdbeeren

Weine (per Flasche)

Sparkling Prosecco

1.050 Baht

Grey Hawxkey Sauvignon Blanc (NZ)

1.100 Baht

Russian Jack Pinot Noir (NZ)

1.200 Baht

Bier

100 Baht/ Flasche

Cocktails (per Glas)

Margarita

150 Baht

Mojito

150 Baht

House Cocktail

150 Baht

Der Teilnahmepreis beträgt 1.750 Baht net. pro Person (nur Speisen).

Eine Reservierung wird dringend empfohlen:

092-348.5199

Sunplay Paradiso befindet sich im Sunplay Bangsaray Complex (Karte).

Das Restaurant ist der perfekte Ort für jede Art von Essen, sei es ein zwangloses Mittagessen, ein formelles Abendessen, ein Geschäftstreffen oder ein Wochenendausflug.

Sunplay Paradiso by diVino Bangkok verfügt über mehrere Speiseräume, darunter einen opulenten Innenbereich, ein Glashaus für ein helles und luftiges Ambiente, eine Poolbar und eine hübsche Innenbar mit einer Vielzahl von Cocktails.

Sunplay Paradiso by diVino Bangkok @ Sunplay Asia Bangsaray Complex, Nr. 2, Moo 6 Soi Tessaban 12 Bangsare Bang Sare, Sattahip District, Chon Buri 20250.

Öffnungszeiten: Täglich von 11.30 bis 22.00 Uhr. Dienstag Ruhetag.

Mehr erfahren Sie unter Paradiso Bangsaray.