Von: Björn Jahner | 24.07.22

PATTAYA: „Thank god it's Sunday!” – Jeden Sonntag sorgen die Oceanbeats-Resident DJs am schönsten Strandabschnitt des Wongamat Beach mit House und Techno Sounds für Ibiza-Barfußtanzvergnügen in Pattaya.

Party People dürfen sich auf pumpende Ibiza-House-Sounds von „Mr. Oceanbeats“ Eddie Pay (Pay & White) und DJane Chompoo freuen.

Foto: Jahner

Sonntag ab 16.00 Uhr: „We love Sunset Sundays“ @ Bamboo Beach Pattaya, Naklua Soi 16 (Karte). See you!